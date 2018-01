O Desfile de Pets em Nova York foi, óbvio, uma fofura; veja fotos

Cachorrinhos vestidos à moda francesa Foto: AFP PHOTO / TIMOTHY A. CLARY

Na quinta-feira, 9, diversos cãezinhos desfilaram looks de países diferentes na 14ª edição do New York Pet Fashion Show.

Grandes produções, pedrarias e fantasias que mais parecem do carnaval na Sapucaí estiveram presentes aos montes. Veja alguns participantes: