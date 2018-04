O andar em que você mora ou trabalha pode influenciar sua tomada de decisões?

Um estudo apontou que quanto mais alto o andar em que você está, mais arriscadas são as suas decisões Foto: Pixabay/furud

Um estudo feito pela universidade de Miami, em Ohio, nos Estados Unidos, tentou provar empiricamente que existe uma correlação entre o andar em que você mora ou trabalha e os riscos que você toma em sua vida. Analisando decisões de 3 mil empresas no ramo financeiro, o estudo encontrou uma correlação fraca, mas significativa neste sentido.

Outro experimento que os pesquisadores fizeram foi um jogo de apostas dentro de um elevador de vidro: quando o elevador estava subindo, as pessoas participantes do experimento foram mais suscetíveis a fazer uma aposta mais arriscadas mas, quando o elevador estava descendo, ficavam mais conservadoras.

"Obras históricas importantes sempre são colocadas no topo de colinas e há toda uma construção psicológica em que vemos pessoas de liderança em lugares altos", disse Sina Esteky, pesquisadora que coordenou o estudo, para o site CityLab. "Isso é uma associação muito forte e me parece a razão que leva as pessoas em andares mais altos a se sentirem poderosas e confiantes das suas decisões", continuou.

Por conta disso, a pesquisadora chegou à conclusão de que pessoas de liderança não devem ficar em lugares altos para que a tomada de decisões venha a ser mais pautada na realidade. "Quando você está falando de decisões de alto risco em campos como finanças, medicina ou direito, eu encorajaria essas pessoas a não colocarem seus escritórios em andares altos, ou pelo menos, botar uma cortina grossa para evitar a influência do ambiente nas decisões", concluiu Esteky.