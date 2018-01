Novo ensaio fotográfico transforma menina e cachorro em 'A Bela e a Fera'

Ava Beatriz é a Bela ao lado do irmão de quatro patas, o cachorro Aslan. Foto: Penha Ferreira/Imagem cedida pela fotógrafa

A jovem Bárbara Roque, de 25 anos, sempre gostou do conto de fadas A Bela e a Fera e ficou ainda mais encantada quando viu a versão cinematográfica protagonizada por Emma Watson, de quem ela é fã. Não havia dúvidas de que o ensaio fotográfico da primeira filha seria nessa temática, algo que ela já vinha pensando desde que estava grávida.

Um ensaio semelhante foi feito por uma fotógrafa do interior de São Paulo na época em que o filme estrelado por Emma foi lançado.

A pequena Ava Beatriz, de dez meses, representou Bela ao lado do irmão de quatro patas, o cachorro Aslan, de 2 anos. O ensaio foi registrado pela fotógrafa Penha Ferreira em Caruaru, no agreste pernambucano.

De início, conta Penha, a ideia era fazer um ensaio inspirado em Harry Potter, em que Emma também atua, mas depois de assistir à adaptação do conto, a mãe tomou a decisão.

E se parece difícil fotografar crianças e animais juntos, uma vez que eles podem ficar inquietos, a fotógrafa diz que algumas técnicas ajudaram. "Levamos mais duas pessoas na equipe, uma para ajudar com o cachorro e outra com a bebê. A bebê ficou mais agitada do que o cachorro, por incrível que pareça, mas era só mamar que ela ficava tranquila de novo e brincava com ele. Antes do ensaio, a mãe da Ava passeou com ele para deixar ele tranquilo e isso ajudou também", contou ao E+.

O resultado mostra a boa relação que a menina e o cachorro têm e é fruto do olhar e paixão que Penha diz ter tanto por crianças quanto por cachorros. Confira mais imagens no ensaio na galeria abaixo: