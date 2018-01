Novo app quer unir pessoas 'comuns' a personalidades

Um novo aplicativo de relacionamentos quer unir pessoas 'comuns' a personalidades verificadas no Twitter. Foto: Reuters / Kacper Pempel

Um novo aplicativo de relacionamentos pode te colocar em contato com aquela personalidade pela qual você tem um crush. Mas só se o seu perfil do Twitter for verificado. O BLUE foi criado pelo Loveflutter, que existe desde 2013 e foi relançado recentemente como o primeiro app que usa tuítes como parte do algoritmo para juntar duas pessoas.

Além de aumentar a chance de se deparar com um perfil de alguém conhecido, o BLUE também tem como justificativa limar o número de fakes. “A nossa proposta é muito parecida com a do Tinder Select, mas os critérios de pessoas verificadas são mais claras”, disse o criador do aplicativo Daigo Smith ao site Mashable.

Em julho de 2016, o Twitter abriu o processo de verificação de contas para qualquer pessoa que cumpra os critérios exigidos pela empresa. Com isso, quase 300 mil usuários já foram verificados, e a maioria dessas contas é corporativa.

VEJA TAMBÉM: Crush, ghosting, nudes? Veja um guia da linguagem dos relacionamentos.