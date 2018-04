Noventa histórias da 'Turma da Mônica' entram no catálogo do Ubook

Histórias da 'Turma da Mônica' agora estão disponíveis na plataforma de livros em áudio Ubook Foto: Amanda Perobelli/Estadão

A Ubook, uma das principais plataformas de livros em áudio na língua portuguesa, lançou nesta semana 90 histórias da Turma da Mônica para serem ouvidas. Com duração entre dois e dez minutos, as histórias estarão na seção Kids da plataforma que funciona como uma Netflix do segmento.

Nas histórias, quem dá voz aos personagens Mônica, Magali, Cebolinha, Chico Bento e Cascão são os mesmos atores que os dublam nos desenhos animados. "Isso com certeza irá encantar as crianças, assim como os personagens as cativam nos filmes. É um conteúdo que todos podem ouvir e se divertir juntos", explica Eduardo Albano, diretor de conteúdo da Ubook.

"A Turma da Mônica sempre gostou de se divertir e é antenada com todas as novidades tecnológicas que surgiram neste caminho. Por isso, nada melhor do que apresentar essas histórias no formato de áudio, que vem ganhando cada vez mais adeptos no mundo todo", disse Mauricio de Sousa.

Como ação para o lançamento da parceria a Ubook e a Mauricio de Sousa Produções disponibilizarão a revista número um da coleção, gratuitamente, para quem acessar a plataforma. Ouça clicando no link.

