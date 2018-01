Nova linha de metrô em Londres homenageará rainha Elizabeth

Rainha Elizabeth Foto: REUTERS/Stefan Wermuth

LONDRES - A nova linha de metrô que atravessará Londres de leste a oeste a partir de 2018 se chamará "Elizabeth", em homenagem à rainha, e será marcada nos mapas com lilás, a cor preferida da monarca. O trajeto e os estágios da execução do projeto, que se encontra na fase final, foram apresentados nesta terça-feira, 19, pela agência de transportes públicos da capital britânica, Transport for London (TFL).

A primeira parte da linha será aberta ao público em dezembro de 2018 e inicialmente será dividida em três rotas distintas: uma entre as estações Paddington e Abbey Wood - passando pelo centro de Londres -; outra entre os aeroportos de Paddington e Heathrow - que irá substituir o atual serviço de traslado -; e uma entre as estações Liverpool Street e Shenfield.

Ao todo, a nova linha terá cerca de 100km e 40 estações que unirá as localidades de Reading, no oeste da capital, e Shenfiels, no leste, passando por Heathrow e pelo centro da cidade. A partir de maio de 2019, haverá um total de 15 trens se deslocando a cada hora pela rede de túneis. A expectativa é que a obra seja concluída até dezembro do mesmo ano. O objetivo é atender aos 200 milhões de passageiros.

No ano passado, a rainha Elizabeth II desceu a 28 metros de profundidade na estação de Bond Street. Lá, ela visitou uma parte das obras faraônicas da construção da linha, que começaram em 2009 e terão um custo de US$ 21 bilhões.