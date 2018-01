Nos EUA, rapper canta poema escrito por garoto vítima de bullying

Mac Lethal com a foto de Isaac K., de 11 anos Foto: youtube.com/BlackCloverRecords

O rapper norte-americano Mac Lethal publicou nesta terça-feira, 30, um vídeo no qual musicou um rap escrito por Isaac K., um garoto de 11 anos que é vítima de bullying do seu ex-melhor amigo.

O menino enviou uma carta ao artista e disse ser muito tímido para cantar a música. Mac Lethal recebeu o texto e decidiu cantá-lo na batida de um rap. A letra conta como Isaac e Thomas eram melhores amigos até se separarem.

"Thomas, nós éramos melhores amigos. Costumávamos andar de bicicleta e ir à piscina nadar. Você vinha à minha casa para jogar PS4. Não entendo por que você não gosta mais de mim? Ontem você me chutou e disse coisas ruins para minha irmã. Você me empurrou da bicicleta e agora eu tenho um machucado enorme. Você era meu melhor amigo do mundo, agora você diz que eu jogo como uma garota", escreve o jovem.

Isaac fala ainda sobre apanhar do ex-melhor amigo e sobre mentir para a mãe ao chegar em casa com a camiseta rasgada. "Eu não sou tão forte quanto você. Quando você me dá um soco, dói. Ainda estou bravo porque você rasgou minha nova camiseta".

O refrão repete duas frases: "Eu sou diferente, eu sei que sou diferente. Mas ainda penso em você e na nossa amizade".

O jovem também fala sobre ajudar Thomas a tirar boas notas e sofrer bullying como resposta. "Eu fui legal o bastante para ajudar você a tirar um A, mas aí você disse ao Rudy e ao Aiden que eu sou gay".

Isaac, que nunca conheceu o pai, também retrata que o ex-melhor amigo brinca com isso. "Eu não estou bravo, só não queria que você tirasse sarro de mim porque nunca conheci meu pai. Quando éramos amigos, você dizia que isso era triste".

Confira o vídeo: