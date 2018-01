Norte-americanos fazem a maior pizza do mundo com quase 2 km

Antes dessa, a maior pizza do mundo era italiana e tinha 1,85 km Foto: EFE/EUGENE GARCIA

LOS ANGELES - No último sábado, 10, foi feita a maior pizza do mundo em Los Angeles, Califórnia. A massa tem 1,93 km de extensão e superou a marca registrada na Itália no último ano, na Itália. A medida foi certificada por representantes do Guiness, o livro dos recordes.

Desde o início da manhã, dezenas de pessoas e chefs trabalharam no circuito automobilístico de Fontana e montaram a pizza, que tem 3.632 kg de massa, 1.634 kg de queijo e 2.542 de molho. De acordo com a organização, entre eles as empresas Ialforni, USA Ovens e PizzaOvens.com, o 'prato' ficou saboroso.

Para conseguir assar a pizza, foi necessário usar três fornos industriais, que funcionaram sem parar durante oito horas. Para que desse certo, muitos voluntários ajudaram. O evento era gratuito e, segundo a organização, o objetivo era celebrar a humanidade e a amizade.

Produção teve ajuda de voluntários Foto: EFE/EUGENE GARCIA

Toda comida será doada para bancos de alimentos locais e abrigos para desamparados.

Anteriormente, a maior pizza do mundo havia sido feita na Itália, em 2016, e tinha 1,85 km. / EFE