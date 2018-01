Norte-americana adotou seis irmãs para não separá-las

Lacey com as filhas Sophia, Natalie, Melanie, Kaylee, Lea e Cecily Foto: Reprodução/Instagram

Aos 28 anos, Lacey Dunkin se tornou mãe pela primeira vez. O que seria um momento de novas experiências para a norte-americana foi multiplicado por seis, com a adoção de Sophia, Natalie, Melanie, Kaylee, Lea e Cecily, todas irmãs biológicas, hoje com idades entre dois e nove anos. "Elas me trouxeram tantas alegrias, e caos, mas a vida seria vazia e chata sem elas", disse em entrevista à revista People.

Hoje com 32 anos, Lacey começou a cogitar uma adoção em 2011. Naquele mesmo ano, foi informada sobre a história de cinco das irmãs e, imediatamente, decidiu se tornar mães delas. "Isso sempre pareceu o certo, desde o primeiro momento que eu conheci elas, eu sabia que elas tinham um espaço especial no meu coração."

Após um ano das meninas na nova família, o processo de adoção foi oficializado. Pouco tempo depois, Lacey foi informada de uma nova gravidez da mãe biológica das garotas, que pediu para que ela também ficasse com a filha que viria a nascer. "Eu nunca considerei mantê-las separadas. Eram todas ou nenhuma para mim", explicou à publicação norte-americana. "Eu disse para ela [a mãe biológica]: 'você está dando mais do que eu poderia. Você está amando mais elas do que a você mesma, e isso é grande e muitas pessoas não fariam isso", relatou.

Dessa forma, a caçula Cecily foi oficialmente adotada em março de 2015, mês em que a família passou a comemorar o "honeyversary" (aniversário doce, em tradução livre). Lacey e as filhas vivem com os avó Jeri e Ronnie no estado da Califórnia.

Halloween 2016! Uma foto publicada por Lacey (@laceydunkin_sixlittlebeans) em Out 31, 2016 às 8:38 PDT

Birthday dinner a few days early. A girl couldn't ask for better gifts. #mamaofgirls #sixlittlebeans #rockinitat33 Uma foto publicada por Lacey (@laceydunkin_sixlittlebeans) em Set 5, 2016 às 6:48 PDT