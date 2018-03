Noivos enviam convite de casamento a estranho e ganham presente

Um casal norte-americano enviou por engano um convte de casamento a um estranho e recebeu uma resposta inusitada Foto: Pixabay/StockSnap

No início do mês, os noivos Cassie Warren e Jesse Jones, moradores do Oregon, nos Estados Unidos, estavam mandando os convites para sua cerimônia de casamento quando, por desatenção, mandaram um convite para o endereço antigo de um dos tios de Cassie.

“Eu não conferi para ver se era o endereço correto”, disse Cassie em entrevista para a emissora ABC. O casal se surpreendeu quando recebeu o convite de volta, mas desta vez com um recado e um pequeno presente. “Nós recebemos o convite de volta em um outro envelope. Fora estava escrito ‘vida longa e próspera’”, continuou a noiva.

Dentro do envelope, o estranho mandou um bilhete. “Queria conhecer vocês, a cerimônia será sensacional”, escreveu. “Parabéns, vão jantar por minha conta. Estou casado há 40 anos e só melhora”, finalizou o bilhete, mandando junto uma nota de US$ 20 (cerca de R$ 60).

Cassie comentou com a emissora que após um dia bem ruim que os dois estavam tendo, o bilhete e o dinheiro ajudou bastante. Ela enviou um cartão postal agradecendo a gentileza. “Caro estranho, obrigado por escrever o bilhete e mandá-lo. Poucas pessoas fariam isso e foi uma benção após o dia que eu estava tendo. Agradeço muito por pessoas como você ainda existirem no mundo”, respondeu.