Noiva transforma seus amigos em 'madrinhas de casamento' e fotos viralizam

Rebeca Abrantes quis se divertir com seus melhores amigos antes de se casar Foto: Fernando Duque Fotografia

Na semana de véspera de seu casamento, Rebeca Abrantes, de 24 anos, decidiu que queria fotos divertidas do making off da cerimônia. Sem muitas amigas mulheres, a noiva não titubeou e acionou seus melhores amigos, homens e estudantes de engenharia da computação da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). As fotos foram publicadas no Facebook e, em menos de 24 horas, tiveram mais de 33 mil compartilhamentos.

"Eu tive certeza que eles topariam porque somos muito amigos mesmo. Sentamos juntos desde o primeiro ano de faculdade, dormimos na casa uns dos outros, fazemos maratona de jogos e Star Wars, choramos juntos, nos damos os ombros, somos confidentes", contou Rebeca ao E+. Ela afirma que nenhum dos amigos tem segundas intenções com ela.

A recém-casada observa que sua proximidade com os meninos decorre da pequena quantidade de alunas mulheres na faculdade. Em sua turma de engenharia da computação há 60 alunos, sendo apenas 4 mulheres. "Ficamos amigos por empatia, mas reconheço que teria mais amigas mulheres se houvesse mais delas entre os colegas". A estudante, que deve se formar ainda este ano, diz que não sente falta de ter amigas. "Com eles eu converso sobre tudo, há sete anos".

Rebeca brinca que os amigos se libertaram no hobby rosa. "Com certeza eles usam a roupa frequentemente". Ela e sua turma tiveram uma semana para pensar em ideias para as fotos, que foram feitas pela equipe e com o material do maquiador Baby Brilho em Coronel Xavier Chaves, no interior de Minas Gerais.

Os amigos alugaram a casa para passarem o fim de semana da cerimônia, que aconteceu no dia 30 de abril. Segundo Rebeca, as fotografias foram feitas em meio ao churrasco e bebidas baratas que os próprios meninos compraram. Veja algumas fotos.

Renato Sinohara, engenheiro e agora marido de Rebeca, gostou da ideia e participou de poucas fotos. Ela lembra que no começo do namoro estranhou o fato de a noiva só ter amigos homens. "Depois ele se acostumou e, no dia das fotos, não parava de rir".

Rebeca diz que não sabe como as fotos viralizaram. Ela e os cinco amigos compartilharam o álbum na terça-feira, 16, e em menos de um dia depois o conteúdo já tem mais de 33 mil compartilhamentos.