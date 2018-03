Noiva interrompe casamento para amamentar sua filha

Foto: Lana Nimmons/Reprodução

A noiva Christina Torino-Benton, da cidade canadense de Montreal, teve de interromper seu casamento para amamentar sua filha, Gemma, de apenas nove meses. A cerimônia, que aconteceu no dia 18, se desenrolava para celebrar a união dela com seu marido, Danny Benton, mas a temperatura do verão incomodou o bebê, de acordo com o relato da mãe.

"Dentro da igreja estava uns 40° C, Gemma estava com calor. Ela não tirou uma soneca e estava de mau humor", comentou Christina ao Daily Mail, que explicou porque não esperou outro momento para amamentar. "Eu não engarrafo leite e sou muito ligada às minha obrigações como mãe. Ela não é de chorar, então, como começou, não consegui focar no casamento. Tudo em que eu estava pensando era tomá-la nos braços porque era a única solução", afirmou ela, fotografada por Lana Nimmons.