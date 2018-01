Noiva indiana troca joias por 10 mil árvores de presente

Noiva pede 10 mil árvores ao invés de joias. Foto: Reprodução/Facebook

Pouco antes de se casar, a indiana Priyanka Bhadoriya foi questionada pela família de seu noivo sobre quais joias gostaria de ganhar, uma tradição comum na região onde mora. Mas, diferentemente da maioria das noivas, ela não quis joias: pediu para que a família plantasse 10 mil árvores.

Leia também: Noiva é levada ao altar por homem que recebeu transplante de coração do pai dela

Priyanka tomou essa decisão por ter muito amor pela natureza desde criança: "Comecei a plantar mudas quando tinha 10 anos de idade", contou. O casamento ocorreu no dia 22 de abril, o Dia da Terra, o que a deixou ainda mais feliz. "A data me fez lembrar da minha ligação emocional com o meio ambiente".

Além disso, o pai da noiva é agricultor e já sofreu muito com a seca causada pelo desmatamento. Ela e seu noivo, Ravi Chauhan, plantaram três árvores na cidade onde moram e pretendem fazer o mesmo todos os anos para comemorar os aniversários de casamento.