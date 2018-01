Mulher faz memes com ensaio de casamento depois de ser deixada pelo noivo

Foto: Reprodução/Facebook - Grupo Casarei em Brasília

Karlla Lima não queria que o fim de seu noivado fosse visto com tristeza. Para mostrar para todo mundo que conseguiu levar a situação numa boa, ela aproveitou as fotos do ensaio de casamento para criar memes.

Ela foi deixada pelo noivo depois de oito anos e meio juntos, a apenas dez dias do casamento, como relata o portal Metróploes. "Não fiquem tristes por mim, suas lindas! Fiquem felizes, muito felizes, por que o que aconteceu comigo foi um livramento!", publicou no grupo do Facebook Casarei em Brasília.

Veja mais fotos: