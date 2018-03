Noiva é levada ao altar por homem que recebeu transplante de coração do pai dela

Foto: Reprodução/ABC News

Jeni Stepien escolheu um par diferente para levá-la ao altar: o homem que recebeu o coração do pai dela num transplante. "Foi o melhor dia da minha vida", disse Jeni sobre o casamento, que ocorreu na Pensilvânia, Estados Unidos. As informações são do CBS News.

Seu pai, Michael Stepien, foi assassinado em 2006 e Arthur Thomas foi o recebedor do coração. "Eu estava à beira da morte quando ele foi assassinado e eu precisava de um coração ou iria morrer nos próximos dias", contou Thomas.

Então, numa carta, Jeni convidou Thomas para fazer as honras de levá-la ao altar, e ele aceitou, viajou de New Jersey até Swissvale, para o casamento na igreja St. Anselm. "Eu fiquei tão agradecida que meu pai poderia estar conosco hoje em espírito e numa parte física também", disse a noiva.

"Que honra maior uma pessoa poderia ter além de levar a filha do homem que deu seu coração a ele? Eu nem posso imaginar uma honra maior", disse Thomas, emocionado.

Veja abaixo o vídeo do casamento: