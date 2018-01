Noiva dá lição em vendedora que zombou de seu anel de noivado

Foto: Reprodução/Facebook

Ariel e Quinn McRae são um jovem casal apaixonado e, como a maioria dos jovens casais, eles não têm muito dinheiro sobrando no fim do mês. Mesmo assim, Quinn queria fazer algo especial para Ariel, então guardou US$ 130 para comprar um par de anéis de noivado e não deixar o acontecimento passar em branco.

Mas o gesto fofo foi debochado por uma vendedora da loja da Pandora no Estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Enquanto eles escolhiam os anéis, outra vendedora que não estava os atendendo decidiu se intrometer para fazer um comentário: "Vocês acreditam que alguns homens compram esse anéis para noivado? Que patético", relatou Ariel no Facebook.

Quinn, claro, ficou desolado. "Ele já estava se sentindo mal por não poder comprar o anel em forma de gota que estava na minha página do Pinterest. Ele já estava se sentindo um fracasso e me perguntava o tempo todo: 'Tem certeza que você vai ficar feliz com estes?'", escreveu Ariel.

O casal acabou comprando os anéis e foi embora. Ela relatou o acontecimento no Facebook e o post teve mais de 56 mil compatilhamentos. "Eu teria me casado com ele mesmo se fosse com um anel de 25 centavos de uma máquina de chicletes."

E completou: "Quando é que a nossa nação se afundou tanto a ponto de achar que a única forma de um homem amar de verdade uma mulher é comprando joias de mais de US$ 3 mil?"

Veja o post original:

O jornal britânico Daily Mirror entrou em contato com a Pandora e recebeu a seguinte resposta: "A Pandora lamenta que Ariel e Quinn tenham tido essa experiência enquanto compravam algo tão importante para atestar seu amor. A experiência que eles tiveram não está de acordo com os valores da nossa marca nem do que esperamos daqueles que vendem nossos produtos. Nós aspiramos todos os dias a trazer amor para pessoas do mundo todo, independente da situação ou sentimento, e estamos honrados que Ariel e seu marido tenham escolhido a Pandora para celebrar esse momento juntos com amor incondicional".