Noiva convida avó de 92 anos para ser madrinha no casamento

"Ela é minha melhor amiga", disse Amanda sobre May, sua avó Foto: Pixabay

As madrinhas de casamento da professora de música canadense Amanda Scott estavam radiantes na cerimônia. Mas uma chamou mais a atenção do que as outras. Era May Smith, a avó da noiva que, aos 92 anos, foi convidada para ser dama de honra.

Leia também: Coletor de lixo faz sucesso nas redes ao pedir mais cuidado no descarte de vidro e seringas

O casamento de Amanda foi realizado em Ontario, no Canadá, em julho do ano passado, mas conquistou a internet quando a imagem foi publicada nesta semana no fórum de discussão Reddit. Nos comentários, a professora de música falou sobre a linda relação com a avó, que tem um estilo de vida superativo: a aposentada nada mais de 1,5 quilômetro toda semana em uma piscina pública, dança, joga golfe e faz voluntariado.

Ao Daily Mail, Amanda contou que a avó é sua melhor amiga. "Ela é um sopro de ar novo na minha vida e eu conto tudo para ela", descreveu a canadense.

May não é avó biológica de Amanda - na verdade, foi casada durante muitos anos com o avô biológico da neta. Mas isso, é claro, não faz nenhuma diferença.

O convite foi feito um ano antes da cerimônia. "Ela está chegando a uma idade na qual eu penso 'quanto tempo ainda resta'? Eu pensei no quão especial seria se ela realizasse algo parecido nessa etapa. Afinal, quantas mulheres são madrinhas de casamento aos 92 anos?", declarou Amanda ao Daily Mail.

Happy 67th Anniversary to my Granny and her late hubby!! So lucky to have a best friend like you!! Celebrating love today!!! Xoxo Uma publicação compartilhada por Amanda May (@rachelamandamay) em Fev 14, 2017 às 4:15 PST

A neta conta que o convite foi recebido com emoção. "Ela chorou e disse que adoraria ser dama de honra. E durante todo o ano seguinte, ela passou a dizer que seria madrinha de casamento para todo mundo que ela encontrava. Ela inclusive perguntava: 'você já soube de uma dama de honra de 92 anos?".