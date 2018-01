Noiva chega ao casamento vestida de dinossauro

A norte-americana Elizabeth Rex Hundley resolveu pregar uma peça em seu noivo, Tom Gardner, bem no dia do casamento: ela apareceu fantasiada de Tiranossauro rex.

"O nome de solteira da minha mãe é Rex, e meu nome do meio é Rex. Então pensei que seria engraçado usar a fantasia no dia que eu passaria de Rex/Hundley para uma Gardner", disse Elizabeth ao The Huffington Post. "Minhas damas de honra tiraram uma foto de mim no dia anterior ao casamento segurando um cartaz que dizia: 'Hoje uma Rex, amanhã uma Gardner'."

A noiva disse que temia a reação do noivo ao vê-la usando a fantasia, mas ele acabou se divertindo com a surpresa, como mostra o vídeo abaixo: