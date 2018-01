No dia do casamento, noiva conhece homem que recebeu coração de seu filho

Becky Turney teve uma surpresa em seu casamento quando recebeu o homem que recebeu o coração do seu filho como padrinho Foto: Pixabay / andibreit

Becky Turney teve uma surpresa no seu casamento, que aconteceu no último sábado, 8. Sem que ela soubesse, um de seus padrinhos seria uma pessoa que ela não conhecia pessoalmente até então: o homem que recebeu o coração do seu filho, que morreu em 2015, via transplante. Triston Green morreu jovem e, como havia sido registrado como doador de órgãos, seu coração foi doado para o californiano Jacob Kilby.

Jacob, de 21 anos, nasceu com uma doença congênita no coração e recebeu seu primeiro transplante quando tinha somente dois anos de idade. Após sofrer um ataque cardíaco em 2015, foi novamente para a fila de órgãos e recebeu o coração de Triston.

Becky e Jacob já haviam conversado online algumas vezes, mas nunca tinham se encontrado pessoalmente.

O noivo de Becky, Kelly Turney, foi quem organizou a surpresa. “Eu nunca havia tido uma surpresa desse tamanho”, disse Becky em entrevista ao programa Today, da NBC. Ela afirma esperar que essa surpresa incentive as pessoas a se registrarem como doadoras de órgãos. “Todo mundo deixa um legado na Terra, mas ver como Triston mudou a vida de Jacob é incrível”, completou.

A fotógrafa do casamento, Amber Lanphier, postou algumas fotos no Facebook e elas viralizaram.

Veja abaixo:

