No Brasil, Giorgio Tsoukalos fala sobre interferência extraterrestre na humanidade

Como os antigos egípcios construíram as pirâmides? Como foi possível as sociedades pré-colombianas erguerem suas construções sem o uso da roda? Essas e outras questões cujas respostas se perderam no tempo sempre cativaram o imaginário popular. Várias teorias surgiram tentando responder a essas perguntas, mas poucas atraem tanto quanto a Teoria dos Antigos Astronautas, atualmente disseminada pelo escritor suíço Giorgio Tsoukalos - você deve se lembrar dele no meme 'Aliens'.

Famosa na literatura de ficção científica, ela afirma que existem evidências concretas da atuação de seres extraterrestres na vida humana. Além disso, eles defendem que os deuses antigos na realidade eram alienígenas auxiliando a evolução tecnológica da humanidade: mostrando onde construir as pirâmides e até dando ferramentas altamente evoluídas para as civilizações da Antiguidade, por exemplo.

Astrônomos consagrados como Carl Sagan começaram a propor essa teoria no início dos anos 1960, com a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética a todo vapor, mas foi só a partir de 1968 que ela realmente tomou contornos de ciência. Com o lançamento de Eram os Deuses Astronautas?, do escritor suíço Erich von Däniken, a Teoria dos Antigos Astronautas caiu no gosto popular e se tornou uma verdadeira febre mundial ao apontar uma série de evidências de possível interferência extraterrestre na história humana.

Entre indas e vindas, a teoria diminuiu de popularidade no início dos anos 1980 e caiu no esquecimento sob alegações de ser pseudocientífica e interpretar evidências de maneira tendenciosa. Mas ela voltou a ficar popular neste início de século 21 e hoje tem seguidores ao redor do mundo.

Se Von Dänicken foi o rosto da Teoria dos Deuses Astronautas nos anos 1970, dessa vez quem faz as vezes de profeta das ideias é Tsoukalos. Aos 39 anos, o jornalista que se tornou especialista na teoria virou febre na internet após suas participações no programa Alienígenas do Passado (o qual também é produtor executivo) por conta do penteado inusitado e por ter virado meme.

Aproveitando a nova popularidade da teoria, o canal History trouxe Tsoukalos pela primeira vez ao Brasil para promover a nova temporada do programa, que estreia no canal de televisão a cabo na próxima quarta-feira, 30. Ele conversou com um público mais de 300 pessoas no último sábado, 26, em São Paulo. Alguns dias antes, na quinta-feira, 24, em evento fechado para a imprensa, o escritor deu entrevista à imprensa. O E+ conversou com o inquieto suíço para saber mais sobre a nova temporada do programa e assuntos relacionados à Teoria dos Deuses Astronautas. Você confere a entrevista completa abaixo.

Essa é a sua primeira vez no Brasil? O que está achando do País?

Sim, por incrível que pareça essa é a primeira vez que visito o Brasil. Estou adorando o País, como me receberam. As pessoas são sempre muito sorridentes e solícitas. E também estou gostando muito das caipirinhas.

Quando começou o seu interesse por alienígenas e a Teoria dos Antigos Astronautas?

Para isso eu tenho que agradecer minha avó, porque quando tinha uns cinco, seis anos de idade ela achou que seria uma boa ideia não ler somente histórias para crianças antes de dormir. Ela também lia obras de Erich von Däniken e Edgar Cayce e isso acabou se tornando um tema recorrente na hora das refeições dentro da minha casa. Então, quando eu tinha 13 anos, eu redescobri os livros de von Dänicken. E aqui estamos.

Para alguém que não conhece absolutamente nada da Teoria dos Antigos Astronautas e é cético quanto à sua existência, qual a primeira evidência dela que você mostraria para essa pessoa?

Essa é uma ótima pergunta. Eu levaria essa pessoa ao sítio arqueológico de Puma Punku, perto do Lago Titicaca na fronteira do Peru com a Bolívia. Neste sítio existe um dos maiores mistérios ainda não explicados pela arqueologia: existem plataformas gigantes de arenito, algumas pesando mais de 75 toneladas, e outros blocos menores feitos de andesito. Você encontra dois problemas que nenhum arqueólogo consegue explicar. Primeiro: como elas foram levadas até lá e posicionadas? Puma Punku fica a 3.500 metros de altitude, seria impossível arrastar esses blocos mesmo se usassem troncos de árvores como esteiras, até porque naquela altitude não nascem árvores com troncos fortes o suficiente para serem cortadas e usadas como esteiras.

Segundo problema: os blocos são tão bem talhados que a pergunta óbvia é como conseguiram fazer isso em rochas ígneas duríssimas, usando instrumentos rudimentares de bronze, ferro ou até mesmo feitos de ossos de galinha, como arqueólogos sugerem? É fisicamente impossível cortar esses blocos com esses instrumentos. Eles quebrariam imediatamente porque você precisa de ferramentas de uma precisão que aquelas civilizações pré-colombianas não possuíam. E essas pedras foram tão bem talhadas que algumas das extremidades são até mesmo afiadas.

Quais seriam os sítios arqueológicos aqui do Brasil que você sugere visitar para ver evidências da Teoria dos Antigos Astronautas?

Recomendo dois lugares, que pretendo muito visitar em uma próxima oportunidade que vier para o País: o Parque Arqueológico do Solstício, no Amapá, onde descobriram recentemente uma estrutura que se assemelha muito ao Stonehenge, e também a Pedra do Ingá, na Paraíba, que contém inscrições indecifráveis completamente diferentes da língua dos povos indígenas que já viveram na região e desenhos muito parecidos com os que estão em outros sítios arqueológicos misteriosos pelo planeta.

O que está na vanguarda da Teoria dos Antigos Astronautas? Quais algumas das descobertas mais recentes sobre o assunto?

Uma das coisas que mais me impressionaram recentemente foi em uma viagem que fiz para a Índia e um professor de arqueologia me mostrou uma evidência física do que ele acredita ser intervenção alienígena em uma cola ayurvédica tão forte que até hoje há blocos colados com ela, e mesmo com terremotos as estruturas não foram abaladas. E isso foi descoberto no início do ano, ou seja, ainda há muitos mistérios a serem explorados e evidências a serem descobertas.

A Teoria dos Antigos Astronautas fez bastante sucesso quando surgiu e depois meio que sumiu no final dos anos 1970. Por que você acha que ela voltou a ser tema de interesse? Seria por conta do momento anticientífico que vivemos, como a teoria de que a Terra é plana, e o movimento antivacinação crescendo ao redor do mundo?

Vou dividir a resposta em duas partes: acredito que o renascimento de interesse no tema se dá muito porque a vida é cíclica, não é linear e sim cheia de altos e baixos. O mesmo se aplica à teoria, que teve um boom com o lançamento dos livros de Erich von Däniken e acabou tendo um desgaste natural. Com o modelo descentralizado de televisão, as pessoas estão assistindo ao que elas gostam, o que dá uma maior oportunidade de produções como a nossa.

Obviamente eu já ouvi muitas vezes o argumento que a Teoria dos Antigos Astronautas é anticientífica, mas eu discordo veementemente disso porque todas as evidências da teoria são baseadas em ciência e em observação empírica. Quando um arqueólogo diz que a teoria está errada porque uma civilização pré-colombiana cortou uma rocha ígnea com ossos de galinha, ele que está sendo anticientífico e não eu. Eu concordo com a sua observação que esse movimento anticientífico pode ter ajudado na popularidade da teoria, mas não podemos nos associar com eles. Não consigo entender como essa ‘teoria’ da Terra plana voltou a ganhar tração na internet. Nem tudo é uma conspiração. Dois mais dois sempre será quatro. E o pior de tudo é quando me falam “mas você acredita na Teoria dos Antigos Astronautas, porque não acredita na Terra plana também”? Temos que parar com essa maluquice, uma é baseada em evidências e a outra é pura burrice.

Qual o seu filme favorito que melhor expressa a Teoria dos Antigos Astronautas?

Começo dizendo que minha série favorita de ficção científica é Star Wars, principalmente a trilogia original e o Rogue One. Sobre filmes relacionados com a teoria, a sugestão mais óbvia é 2001: Uma Odisséia no Espaço, mas acho esse filme absurdamente entediante. Pessoalmente eu gosto muito de Stargate - A Chave Para o Futuro da Humanidade, que foi dirigido por Roland Emmerich e saiu em 1994. O próprio Roland disse que se baseou nos livros de Von Dänicken para fazer o filme e ele consegue captar bem a ideia geral da teoria, mesmo eu discordando de alguns pontos do roteiro.

O que nós podemos esperar nesta nova temporada de Alienígenas do Passado?

Bem, nesta temporada pela primeira vez nós viajamos ao redor do mundo para visitar os sítios arqueológicos que contêm evidências de atuação alienígena. Nós fomos para Índia, Japão, Romênia e contamos com a ajuda de estudiosos locais para nos ajudar a desvendar os mistérios. Por exemplo, na Índia conversamos com um arqueólogo indiano que me mostrou coisas inacreditáveis. Por isso recomendo a todos, desde aqueles que já assistiram o programa ou não, que vejam essa nova temporada.

Como surgiu a ideia do Alienígenas do Passado? Foi você que foi atrás do History ou o canal que queria fazer o programa e acabou te encontrando?

A história toda começou em 2008 com o lançamento do novo filme do Indiana Jones, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Um dia eu estava no meu escritório e recebi um telefonema de uma produtora atrás de alguém que pudesse falar sobre a origem das caveiras de cristal do filme em um documentário sobre os mistérios de todos os filmes do Indiana Jones que eles estavam produzindo para o History. Kevin Burns, diretor da produtora, conhecendo a Teoria dos Antigos Astronautas, viu o potencial no assunto e alguns meses após esse documentário ele me ligou perguntando se eu queria participar de um especial sobre a teoria no History. E seria só esse especial de duas horas, mas o sucesso foi tão grande dentro do canal que acabou virando uma série.

E como é o processo criativo para a criação de um episódio?

Como você sabe, existem vários mistérios pelo mundo e seria impossível cobrir todos eles em uma única temporada. Por isso, no início da produção de cada temporada nós definimos um arco temático e um ‘título’ para focarmos em sítios arqueológicos específicos para o tema que vamos explorar naquele ano. Nós temos um ótimo time de roteiristas que descobrem coisas sensacionais mesmo estando na 10ª temporada do programa.

