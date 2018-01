Nike faz vídeo contra violência doméstica na Rússia

Ação foi divulgada na semana passada na Rússia. Foto: Reprodução/YouTube/https://www.youtube.com/channel/UCvnCDhh9gtyky_thhnNrhTA

Poucos dias após o presidente da Rússia, Vladmir Putin, aprovar uma lei que descriminaliza a agressão às mulheres e reduz a pena dos agressores, a Nike divulgou um vídeo no qual exalta a força das mulheres e busca combater o machismo.

Na filmagem, uma garota canta em russo, dentro de um teatro com público elitizado, a canção de ninar "What are our boys and girls boys made of?" (Do que são feitos nossos garotas e garotas?, em inglês). A letra versa sobre meninas serem feitas de "flores, anéis, fofoca e doces".

No meio da apresentação, atletas mulheres, representando diferentes modalidades esportivas, entram no teatro e inspiram a garota a mudar a letra da música. Aos poucos, ela canta que garotas são feitas de "esforço, perseverança, graça, socos, chutes, força e liberdade em relação ao que os outros pensam", ao que o público estranha.

Ao fim do vídeo, a própria garota se inspira a jogar futebol. A frase "você é o que você faz" fecha a ação, dando um tom de empoderamento às mulheres.

Confira o vídeo, com legendas em inglês: