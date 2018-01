Nascido sem parte da cabeça, bebê supera expectativas ao completar 2 anos e meio de idade

Criança segura o dedo da mãe Foto: Pixabay

O pequeno Jaxon Buell nasceu em 27 de agosto de 2014, e foi diagnosticado com Microcefalia e hidrocefalia, problemas que fizeram com que tivesse apenas cerca de 20% de seu cérebro e um crânio muito menor.

Seus pais, Brittany e Brandon Buell, criaram uma fundação e uma página no Facebook para arrecadar fundos para os tratamentos do garoto e celebrar a vida do garoto. Como os médicos davam somente alguns dias de vida para Jaxon, cada momento simples, como um corte de cabelo, é comemorado pelos dois.

Recentemente, o garoto completou dois anos e meio de idade. "O check-up de Jaxon nesta manhã foi muito bom, com muitas coisas positivas ditas por parte de seu pediatra e muita esperança para o seu futuro. Continue forte, Jaxon. Estamos tão orgulhosos de você!", publicou sua mãe na ocasião.

Confira a postagem abaixo: