Nascem os primeiros filhotes de panda em cativeiro na França

Pela primeira vez na história da França, nasceram filhotes de panda em cativeiro. Foto: EFE / Zoo Parc de Beauval

Nesta última sexta-feira, 4, nasceram no zoológico de Beauval, no interior da França, os primeiros filhotes de panda em cativeiro na história do país. Mas a felicidade pelo nascimento do casal de filhotes da fêmea Huan Huan foi curta, pois um dos pequenos pandas morreu logo depois do nascimento.

O zoológico, junto com especialistas em pandas chineses, estão fazendo tratamento intensivo com o filhote restante para garantir que ele sobreviva aos críticos primeiros dois meses de vida. O trabalho do zoológico é complicado pois Huan Huan é uma mãe considerada superprotetora e mal deixa os cuidadores chegarem perto do filhote para examiná-lo e alimentá-lo.

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, foi apontada como madrinha do panda e terá a tarefa de escolher um nome para o filhote nos próximos meses. O zoológico acredita que daqui dois meses, quando estiver mais desenvolvido, o panda será apresentado oficialmente para o público.

/Com informações da agência EFE.

