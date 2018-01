Nasce o primeiro panda na França; Brigitte Macron é 'madrinha'

Yuan Meng nasceu com aproximadamente 142 gramas em agosto e, em dezembro, já pesa quase oito quilos Foto: REUTERS/Benoit Tessier

A primeira-dama francesa Brigitte Macron revelou na segunda-feira, 4, que o primeiro panda nascido na França, do qual ela é 'madrinha', se chama Yuan Meng.

O nome sigifica "sonho que se realizou" e foi escolhido por chineses — nacionalidade dos pais do filhote.

O pequeno panda macho, sobrevivente do nascimento de dois filhotes em 4 de agosto no zoológico de Beauval, a aproximadamente 250 quilômetros de Paris, até agora era chamado de Mini Yuan Zi, em homenagem ao pai. A tradução do nome anterior é "rechonchudo".

O filhote perdeu seu irmão gêmeo pouco mais de duas horas depois do nascimento.

Brigitte Macron na cerimônia de nomeação do panda Foto: REUTERS/Thibault Camus/Pool

Brigitte Macron anunciou o nome oficial do panda em um evento com a participação do vice-ministro das Relações Exteriores chinês Zhang Yesui.

A chegada dos pais panda na França em 2012 foi considerada como um sinal de laços bilaterais mais próximos. Eles devem voltar à China em 2022, enquanto o filhote deve ficar na França até completar dois ou três anos de idade.

/Com informações da Reuters