Nas redes, americanos relatam discurso de ódio e agressões um dia após vitória de Trump

Porta da sala de orações da Associação de Estudantes Muçulmanos da Universidade de Nova York Foto: Reprodução/Twitter

Não é novidade que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fomenta o discurso de ódio contra as minorias. Ele já atacou muçulmanos, imigrantes e não há quem não conheça pelo menos uma de suas declarações absurdas sobre as mulheres.

O medo que tomou conta de muitos norteamericanos após a vitória do candidato republicano se justificou cedo. No 'Primeiro dia da América de Trump', como definiu no Twitter Insanul Ahmed, editor do portal de música Genius, relatos de preconceito estão sendo compartilhados pelo país todo.

Ahmed criou, na rede social, uma coletânea de tweets que retratam a violência contra minorias já nesta quarta-feira, 10, apenas um dia após o resultado da eleição.

Adiantamos que o conteúdo é racista, homofóbico, misógino, islamofóbico e preconceituoso em geral. Veja:

As I'm stopped at a gas station this morning, a group of guys yell over: "Time to get out of this country, Apu!" Day 1. — Manik R (@ManikRathee) November 9, 2016

"Enquanto eu estava parado num posto de gasolina nesta manhã, um grupo de caras gritou: 'É hora de sair deste país, Apu' (personagem indiano dos Simpsons).

Dia 1."

I have a scarf on. Passed by someone on the platform today and he says, "Your time's up, girlie." — Mehreen Kasana (@mehreenkasana) November 9, 2016

"Eu estou com um lenço. Passo por alguém na plataforma hoje e ele diz: 'seu tempo acabou, garotinha'."

White students @ Southern Illinois University (@SIUC) decided to put on blackface and pose in front of a Confederate Flag to celebrate Trump pic.twitter.com/OEP2yEW3So — Shaun King (@ShaunKing) November 10, 2016

"Estudantes brancos da Southern Illinois University decidiram fazer blackface e posar na frente de uma bandeira dos Estados Confederados (união de seis Estados do sul do país, com ideais escravistas) para celebrar Trump"

My mom literally just texted me "don't wear the Hijab please" and she's the most religious person in our family.... — jannatinㅤ (@harryonmen) November 9, 2016

"Minha mãe literalmente acaba de me mandar uma mensagem: 'não use o Hijab, por favor' e ela é a pessoa mais religiosa na nossa família..."

I walked into my room and my heart aches with pain. pic.twitter.com/GFD5gBmPmD — María Sanchez (@TRmariasanchez) November 10, 2016

No bilhete: "Ei, Maria, o Trump ganhou, então... aqui está um adiantamento do que está por vir. #muro"

Maria: "Entro no meu quarto e meu coração dói."

Principal in Pennsylvania admits white students were chanting: Cotton Picker, You're a Nigger, Heil Hitler. https://t.co/Z9v2PgmTca — Shaun King (@ShaunKing) November 10, 2016

"Diretor na Pensilvânia adimite que estudantes brancos estavam cantando: 'Colhedor de algodão, você é um 'negro' [com palavra ofensiva], Heil Hitler'"

This just happened. Trump supporter tossed water in her face after threatening to rape her and build the wall. Day 1 of Trump. pic.twitter.com/8JJAM2ugJf — Shaun King (@ShaunKing) November 10, 2016

"Hoje, eu fui assediada por um homem branco mais velho que presumiu que eu era mexicana. 'Mal posso esperar para que o Trump nos peça para estuprar vocês e mandá-los de volta do outro lado do maior muro que vamos construir. Volta pro inferno, wetback [termo pejorativo para se referir a mexicanos].' Depois de dizer isso, ele jogou a água do copo na minha cara, me mostrou o dedo do meio e saiu correndo. Eu precisei me esforçar muito para segurar a língua e não ir atrás dele. Eu estou aos prantos agora. Eu nunca estive aterrorizada por ser mulher e minoria até agora."

Outside of the #NYU Muslim Student Association's prayer room. Not even 24 hours after the election. #ElectionNight pic.twitter.com/ySjvPT57cR — Sunny☀️ (@sunnysayed_) November 9, 2016

"Do lado de fora da sala de orações da Associação de Estudantes Muçulmanos da Universidade de Nova York. Nem 24 horas depois da eleição."

Placed on their car in NC. "Can't wait until your 'marriage' is overturned by a real president. Gay families = burn in hell. Trump 2016" pic.twitter.com/jyBjUSS2TI — Shaun King (@ShaunKing) November 10, 2016

"Mal posso esperar até que o seu 'casamento' seja revertido por um presidente de verdade. Famílias gays = queimem no inferno. Trump 2016."

