Namorada descobre mentira de namorado por foto de balada e comentário viraliza nas redes

Namorada viu Jair ao fundo nessa foto, publicada na página do Facebook da casa de festas, e comentou sobre a traição. Foto: Reprodução/Facebook

Era para ser apenas mais uma foto publicada pela casa de festas de Santa Catarina The Way Club, mas um detalhe fez a foto viralizar: Jair estava ao fundo no clique de duas mulheres. A namorada viu e comentou: “Obrigado ao fotógrafo por registrar essa imagem da pessoa ali atrás que pode chorar pra mim que não saiu q n sei oq, fdp! Jair Stenger (sic)".

Segundo o comentário, Jair tem duas filhas com Camila, que comentou a foto. Não demorou para o print da imagem rodar a internet, e o nome de Jair virou meme. A publicação já tem mais de 31 mil compartilhamentos e o nome Jair, inclusive, entrou para os tópicos mais comentados do Twitter.

Os usuários do Facebook fizeram comentários em todas as publicações recentes da página fazendo alusão ao Jair, como "Oi, hoje vou passar o tutorial de como não aparecer nas fotos quando estiver dando um perdido na namorada" e "Eu só vou se o Jair for". Além disso, foram criadas páginas e eventos brincando com o caso.

Confira algumas reações do Twitter e do Facebook sobre o caso:

Malandramente, a Camila inocente viu uma foto recente e terminou com o Jair. — Leticia (@lety_no) 27 de julho de 2016

Moral da história, quer ir em uma festa, sem sua namorada saber, quando ver um fotógrafo é bom Jair ficando longe dali — Capeta (@srdeabo) 26 de julho de 2016

Por um mundo com menos Jair. — Cy (@Cydyane) 27 de julho de 2016