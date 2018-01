Música que critica Theresa May é a segunda colocada no iTunes britânico 

Primeira-ministra britânica, Theresa May Foto: REUTERS/Leon Neal

É ano de eleições gerais no Reino Unido. No dia 8 de junho a população deve votar para eleger um novo Parlamento.

Neste clima, Liar Liar GE2017, música contra a atual primeira-ministra britânica, Theresa May, é o novo hit do país e está em segundo lugar no iTunes. A composição está à frente de Ed Sheeran, Miley Cyrus e Harry Styles - só perde para Despacito.

Na música são intercalados trechos de discursos da premiê com a palavra 'liar', isto é, mentirosa em inglês. No entanto, a canção não é novidade: ela foi lançada, originalmente, em 2010 para criticar a coalizão do governo de David Cameron.

De acordo com o Mashable, apesar do sucesso de Liar Liar GE2017, as rádios locais se recusaram a tocá-la, porque devem mostrar imparcialidade em época de eleições.

Ouça: