Museus são opção interessante para aproveitar datas históricas

Parte de exposição do Museu Afro Brasil, em São Paulo. Foto: Museu Afro Brasil / Divulgação

O dia 21 de abril marca o feriado de Tiradentes, e neste ano cai em um sábado. No dia seguinte, o domingo reserva o descobrimento do Brasil, ocorrido em 1500.

Confira a seguir uma lista elaborada pela Federação de Amigos de Museus do Brasil (Feambra) com algumas sugestões de museus para você visitar hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A seguir, confira também dicas de museus em outras regiões do Brasil.

Sul

Curitiba (PR) - Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Curitiba

Possui mais de 800 peças classificadas, como objetos de culto, paramentos litúrgicos, obras raras, mobiliário, fotografias, pinturas, imagens e objetos pessoais.

De terça a sexta, das 9h às 12h, e das 13h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 9h às 14h.

Rua Claudino dos Santos, S/Nº - Igreja da Ordem - Centro - Curitiba

Visitas monitoradas precisam ser agendadas pelo telefone (41) 3321-3328

Curitiba (PR) - Museu da Fotografia da Cidade de Curitiba

Inaugurado em 1998, foi o primeiro do gênero no País, e o segundo da América Latina. Possui 1.500 imagens assinadas por nomes como Sebastião Salgado, Claudio Andujar, João Urban, Bóris Kossoy e Miguel Rio Branco.

De terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h. Sábados e domingos das 12h às 18h. Gratuito.

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 - Solar do Barão - Centro

Porto Alegre (RS) - Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Criado em 1984, tem um acervo composto por fotos, documentos e objetos tridimensionais que remetem à história, memória e identidade da UFRGS e de Porto Alegre.

De segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábados, das 9h às 13h. Gratuito.

Rua Oswaldo Aranha, 277 - Campos - Centro

Florianópolis (SC) - Museu Histórico de Santa Catarina

Acervo dividido em cinco categorias: arquitetônica, arqueológica, arquivística, bibliográfica e museológica. Fundado em 1978.

De terça a sexta, das 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. R$ 5,00.

Palácio Santa Cruz, Praça XV de Novembro, 227 - Centro

Nordeste

Salvador (BA) - Museu de Arte Sacra de Salvador

Criado em 1959, é conhecido por sua coleção de arte sacra cristã que abrange pintura, azulejaria, imaginária, ourivesaria, mobiliário e outros itens.

De segunda a sexta, das 11h30 às 17h30. Não abre em feriados. R$ 10,00.

Rua do Sodré, 28 - Dois de Julho

Salvador (BA) - Museu Afro Brasileiro

Organizado pelo fotógrafo francês Pierre Verger, dispõe de coleção de peças de origem ou inspiração africana.

De segunda a sexta, das 9h às 17h30. Sábado, das 10h às 17h. Não abre aos domingos e feriados estaduais ou nacionais.

Largo do Terreiro de Jesus - Antiga Faculdade de Medicina, S/Nº - Pelourinho

Fortaleza (CE) - Museu do Ceará

Possui mais de 7 mil peças em seu acervo, entre moedas, medalhas, quadros, móveis, peças arqueológicas, artefatos indígenas, bandeiras e armas. Criado em 1932.

De terça a sábado, das 9h às 17h. Gratuito.

Rua São Paulo, 51 - Centro

Recife (PE) - Museu do Estado de Pernambuco

Conhecido como MEPE, foi criado em 1929, e tem instalações em um palacete do século 19, ocupando mais de 9 mil m². Abriga mais de 14 mil obras.

De terça a domingo, das 9h às 17h.

Rua Rui Barbosa, 360 - Graças

Centro-Oeste

Cuiabá (MT) - Museu Histórico de Mato Grosso

Funciona em um prédio de 1896, onde foi a sede do Thesouro do Estado. Possui exposição permanente que aborda a história do Mato Grosso, desde a chegada dos bandeirantes até a ditadura militar.

De terça a sexta, das 8h às 12h, e das 14h às 18h. Sábado, das 8h às 17h. Domingo, das 8h às 12h.

Praça da República, 131, Centro. Telefone: (65) 2136-9234

Goiânia (GO) - Museu Estadual Professor Zoroastro Artiaga

Fundado em 1946, possui um acervo com documentos históricos, utensílios antigos, objetos relacionados aos índios do Brasil central e peças artísticas.

De terça a sexta, das 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, das 9h às 15h.

Praça Ludovico Teixeira, 13 - Centro. Telefone (62) 3201-4676

Campo Grande (MS) - Museu das Culturas Dom Bosco

Criado em 1950, é conhecido como Museu do Índio. Possui 40 mil peças divididas entre diferentes áreas como mineralogia, paleontologia, etnografia, arqueologia e zoologia.

De terça a domingo, das 8h às 16h30.

Av. Afonso Pena, 7000 - Campo Grande. Telefone: (67) 3326-9788

Norte

Manaus (AM) - Museu de Numismática do Amazonas

Coleções de moedas, medalhas, cédulas e documentos históricos, organizadas pelo comerciante Bernardo Ramos, estão à disposição. O acervo compreende mais de 20 mil peças.

De terça a sexta, das 9h às 14h. Sábado, das 9h às 13h.

Palacete Provincial, Praça Heliodoro Balbi, S/Nº - Centro

Belém (PA) - Museu Paraense Emílio Goeldi

Criado em 1871, possui acervos para conhecimentos nas áreas de ciências naturais e humanas relacionados à Amazônia.

De quarta a domingo, das 9h às 17h.

Av. Governador Magalhães Barata, 376 - São Brás

Belém (PA) - Museu de Arte Sacra do Pará

Inaugurado em 1719, o museu é um dos mais importantes templos erguidos pelos padres da Companhia do Brasil. Conta com um acervo de quase 400 peças sacras de pintura, talha, gesso, prataria e outros objetos litúrgicos.

De terça a domingo, 10h às 16h. Feriados, das 9h às 13h.

Praça Frei Caetano Brandão, S/Nº - Cidade Velha. Telefone (91) 4009-8664