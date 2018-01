Museu Madame Tussauds tuita brincadeira com robô de Donald Trump

Robô de Donald Trump feito pela Disney. Foto: Twitter/@TussaudsOrlando

A conta oficial do Twitter do museu Madame Tussauds de Orlando, nos Estados Unidos, fez uma brincadeira com o presidente do país, Donald Trump. Há alguns dias, a Disney anunciou um robô inspirado do político – e o museu usou a novidade para fazer seus seguidores rirem.

"Eu no começo de 2017 versus eu agora", tuitou o museu, usando a estátua de cera de Trump do museu na primeira imagem e a do robô na segunda. Nas redes sociais, internautas fizeram piadas com o robô, dizendo que ele não se parece muito com o presidente norte-americano.

O robô feito pela Disney imita a voz de Trump e será exposto no Hall dos Presidentes no Magic Kingdom.