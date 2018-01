Museu Afro Brasil recebe maior exposição com artistas portugueses já realizada no Brasil

Museu Afro Brasil. Foto: Divulgação/Museu Afro Brasil

O Museu Afro Brasil, localizado no Parque Ibirapuera, está com a maior exposição de arte contemporânea portuguesa já realizada no Brasil. Portugal Portugueses - Arte Contemporânea reúne 270 obras de 40 artistas portugueses para discutir as relações entre Portugal, Brasil e países africanos sob a ótica contemporânea. Às quintas e aos sábados, a entrada é gratuita.

Com curadoria de Emanoel Araujo, a mostra é a segunda parte de uma trilogia desenvolvida pelo Museu Afro Brasil. A primeira, Africa Africans, foi eleita a melhor exposição de 2015 pela Associação Brasileira de Críticos de Arte. Na mostra de agora, pinturas, esculturas, fotografias e instalações formam o maior panorama da arte lusitana já feito no Brasil.

Portugal Portugueses busca as influências interculturais entre Portugal, África e Brasil nascidas na época do império português e aprofundadas durante o período da escravidão. Para isso, o espaço é dividido em três núcleos: Homenagem a Bordalo Pinheiro (artista português que viveu no Brasil entre 1875 e 1879), Africanos portugueses e Brasileiros portugueses.

Entre os nomes de destaque estão Bordalo Pinheiro, Joana Vasconcelos (um dos maiores nomes da arte portuguesa na cena internacional), Helena Almeida e Maria Helena Vieira da Silva (as duas últimas, centrais na arte portuguesa no século 20).

Serviço

Exposição Portugal Portugueses – Arte Contemporânea

Onde? Museu Afro Brasil - Parque Ibirapuera - Portão 10

Quando? Até 8 de janeiro de 2017.

Horário: terça-feira a domingo, das 10 às 17hs, com permanência até às 18hs.

Preço: Grátis nas quintas e sábados. Terça a domingo: R$ 6 (inteira) e R$ (3 meia).