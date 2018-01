Mulheres que se casam com homens mais altos são mais felizes, diz estudo

Cientistas indicam que mulheres são mais felizes quando se casam com homens mais altos Foto: Pixabay

Quanto mais alto o marido é que a mulher, mais feliz ela é. Esse é o resultado do estudo da Universidade de Konkuk, em Seul, na Coreia do Sul, com 7.850 mulheres.Os cientistas também indicaram que as mulheres que optam por homens altos também são mais férteis.

"A altura masculina tem um poderoso impacto na psicologia das mulheres, provavelmente, por questões evolutivas. A altura é um valor intrínseco, ou seja, as mulheres simplesmente gostam de homens altos, embora incapazes de dizer o porquê", escreveu o pesquisador Kitae Sohn, da Universidade de Konkuk, em Seul, na Coreia do Sul.

No entanto, a pesquisa também identificou que os efeitos benéficos da diferença de altura vão se perdendo com o passar do tempo e após 18 anos esse fator não influencia mais no sucesso da relação.

Umas das razões relacionadas seria o fato de a mulher se acostumar com a altura do marido. Outra hipótese é que a mulher poderia perder com o tempo os atributos, como a beleza, que ela acredita serem responsáveis por ter conquistado um homem mais alto. A perda poderia causar a infelicidade da parte feminina da relação.