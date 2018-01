Mulher tenta afogar o filho, mas é impedida por um cachorro

Uma tragédia chocou os moradores de Moama, na Austrália. De acordo com o jornal Herald Sun, uma mulher de 27 anos foi detida nessa sexta-feira, 3, após tentar matar seus dois filhos por afogamento.

Em entrevista ao jornal, o sargento Trent Swinton disse que a mulher tentou primeiramente afogar o filho mais velho, de 9 anos. O caçula, de 5, estava na margem do rio Murray (local em que o crime ocorreu) e começou a gritar de desespero ao ver o irmão morrer.

Os gritos do garotinho distraíram a mulher e o filho mais velho conseguiu escapar. Ele se embrenhou no meio da mata e acabou atacado por um cachorro. A mãe correu atrás do menino, mas também foi atacada pelo animal.

Sem o primogênito sob seus cuidados, ela voltou suas atenções ao caçula e o matou afogado. O corpo do menino foi encontrado neste sábado, 4, após horas de buscas pelo rio. Cerca de 30 policiais se envolveram na ação.

"Ela está muito chateada e tenho a impressão de que ela não sabe o que está acontecendo", disse o advogado da mulher ao jornal.