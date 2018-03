Mulher tem bicicleta roubada, faz cartaz para desabafar e cria 'corrente do bem'

Cartaz com desabafo de mulher após ter tido sua bicicleta roubada criou corrente do bem em Nova York. Foto: Instagram/@stevenspowers

A americana Amanda Needham mora no Brooklyn, em Nova York, e teve sua bicicleta roubada no dia 3 de março, logo após uma nevasca. Ela então decidiu criar um cartaz para a pessoa que a roubou, dizendo que usava a bicicleta todos os dias para ir ao trabalho e que não poderia comprar uma nova – o que, inesperadamente, criou uma rede de empatia e ajuda.

"À pessoa que roubou minha bicicleta: eu espero que você precisa dela mais do que eu. Eu paguei US$ 200, ela era usada, e eu preciso dela para ir para o trabalho. Eu não posso pagar por outra. Na próxima vez, roube um Peugeot de um hipster. Ou não roube. P.S.: Traga-a de volta!", dizia o cartaz, que ela colou em frente à sua casa.

De acordo com a ABC News, o cartaz ficou lá por cinco dias, até que uma pessoa bateu em sua porta: eram dois jovens que disseram-lhe que viram o cartaz e deram a ela uma bicicleta usada de criança com um pneu furado.

"Eu fiquei confusa, me pegou de surpresa, mas imediatamente eu percebi que era como eles estavam honestamente respondendo à minha honestidade também", disse Amanda à emissora.

Dias depois, mais uma pessoa bateu em sua porta, dessa vez era uma mulher, que deu uma abraço nela e disse-lhe que, se ela encontrasse uma bicicleta, levaria para ela. "Essas pessoas eram visivelmente pobres e elas estavam dando o que elas tinham. O que eu aprendi é que cada um de nós pode fazer algo. Nós todos podemos fazer alguma coisinha", refletiu.

Uma publicação compartilhada por Steven S. Powers (@stevenspowers) em 10 de Mar, 2018 às 6:29 PST

No mesmo dia, Steven Powers, dono de uma loja de antiguidades, veio com uma oferta: ele queria comprar o cartaz de Amanda por US$ 200, mesmo valor que ela pagou na bicicleta. "Por ser um ciclista, eu tenho empatia por outros ciclistas. Eu tirei uma foto do cartaz, postei no Instagram e compartilhei com a comunidade de outros vendedores de antiguidades e arte", contou Powers. Então um vendedor do Reino Unido ofereceu os US$ 200 pelo cartaz.

Amanda aceitou o dinheiro e vai usá-lo para comprar uma nova bicicleta. Ela levou a bicicleta infantil que havia ganhado dos dois jovens para uma bicicletaria perto de sua casa, cuja dona é JoAnne Nicolosi. JoaAnne se ofereceu para consertá-la gratuitamente em troca de Amanda cuidar da loja dela nas redes sociais.

Agora, essa bicicletaria está doando a bicicleta infantil para quem precisar: é necessário seguir o perfil @Courtcycles no Instagram e comentar uma pessoa que está precisando do meio de transporte. O sorteio será feito no dia 31 de março.

"Eu não estou feliz por isso tudo ter acontecido, mas estou feliz por ter conhecido pessoas. O que eu quero tirar dessa situação toda não é me preocupar se eu perdi minha bicicleta, mas lembrar que esses pequenos atos realmente podem fazer a diferença", conclui Amanda.