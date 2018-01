Mulher se forma aos 97 anos após ser expulsa de escola em 1938

Cerimônia de graduação honorária ocorreu na casa de Iris Weatherwax Foto: Reprodução de cena do canal ABC News

Uma mulher do estado de Michigan, nos Estados Unidos, recebeu seu diploma do Ensino Médio quase oito décadas depois de ter feito o curso.

Em 1938, Iris Weatherwax tinha 18 anos e estava prestes a concluir seus estudos na escola secundária. No entanto, ela não conseguiu terminar a graduação, já que ficou grávida e foi expulsa do colégio.

Hoje com 97 anos, Iris finalmente recebeu um diploma honorário do distrito escolar de Davison. A cerimônia ocorreu no último dia 23 e “foi maravilhosa”, segundo declarou a própria idosa ao jornal local Flint.

Paula Clarambeau, sobrinha de Iris, foi a responsável por entrar em contato com o distrito escolar, pedindo que sua tia recebesse um diploma.

A ‘formanda’ recebeu o certificado das mãos de Eric Lieske, superintendente das escolas comunitárias de Davison, que foi pessoalmente à residência de Iris para cumprimentá-la.

“Quando ela perguntou para seu filho se estava tudo bem se ela chorasse, eu pensei: 'Isso é realmente importante’. É significativo e foi tocante ter essa oportunidade. Eu estou feliz que a família nos deixou fazer parte de tudo isso”, disse Lieske ao canal ABC News.