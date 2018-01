Mulher reza diariamente para boneco de 'Senhor dos Anéis' por engano

. Foto: Reprodução / Facebook

Uma senhora vem chamando atenção na internet após terem descoberto que ela destinava suas orações a um boneco dos filmes Senhor dos Anéis, e não a um santo, como imaginava. O fato curioso foi contado pela maquiadora Gabriela Brandão em seu Facebook.

"A bisavó da minha filha reza para esse Santo Antônio todos os dias", escreveu, publicando junto imagens do "santo" e também de um exemplar do boneco do personagem Elrond à venda na internet, que eram idênticos.

Veja a postagem original abaixo: