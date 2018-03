Mulher responde comentário dizendo que seu marido era muito bonito para ela

Uma blogueira norte-americana fez post respondendo comentário sobre as inseguranças de ter um marido com corpo muito melhor do que o dela Foto: Instagram/@jennakutcher

A blogueira norte-americana Jenna Kutcher, que conta com mais de 423 mil seguidores no Instagram, fez post respondendo ao comentário de um seguidor que disse não acreditar que ela tinha achado um marido tão bonito.

"Uma vez alguém me mandou uma mensagem dizendo que não acreditava como eu tinha conseguido arranjar alguém tão bonito como o meu marido. Eu sinceramente fiquei chocada", escreveu Jenna. "Parte da insegurança que eu tenho do meu corpo vem do fato que eu sou casada com um cara que tem o abdome perfeito. Por que uma mulher com curvas como eu consegui ele? Eu me sinto indigna e escrevo histórias na minha cabeça justificando que como eu não sou magra, não o mereço", continuou.

"Esse homem abraçou cada curva, covinha, quilo e espinha pelos últimos dez anos e sempre me lembrou que eu sou bonita mesmo quando minha cabeça diz o contrário. Então, sim, tenho coxas e braços grandes, minha bunda tem celulite, mas existe muito mais para ele amar e eu escolhi um homem que consegue aguentar tudo isso (e muito mais). Eu sou muito mais do que o meu corpo, ele e vocês também", finalizou o post.

Veja abaixo o post completo.