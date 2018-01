Mulher quebra joia de R$ 145 mil e desmaia em loja na China

Turista chinesa teve de ser socorrida por pessoas que estavam na loja Foto: Youtube/@Sunhose08

Uma mulher entrou em estado de choque e desmaiou ao quebrar uma joia de US$ 44 mil (por volta de R$ 145 mil) em uma loja de Ruili, na China. Segundo o jornal chinês Sina, ela deixou cair no chão um bracelete de jade, que se partiu ao meio.

Após descobrir o valor do produto, a mulher, que foi identificada como uma turista, passou mal e teve de ser segurada pelos braços por clientes que estavam no local. Ela foi atendida e levada a um hospital.

O proprietário da loja, Lin Wei, disse que ainda vai negociar com uma compensação financeira com a mulher.

O alto custo do bracelete é justificado pela cotação da jade, uma pedra preciosa culturalmente valorizada pelos chineses. No país, a jade representa a pureza, o afastamento do mal e a vida longa.