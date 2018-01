Mulher inicia trabalho de parto usando máscara do Chewbacca; assista

Foto: Reprodução/Facebook Katie Stricker Curtis

A americana Katie Stricker Curtis resolveu aliviar as dores do parto com um pouco de humor. No hospital, já deitada na maca e toda conectada a aparelhos, Katie decidiu colocar sua máscara de Chewbacca logo antes de entrar em trabalho de parto.

Sim, a máscara é aquela mesma que ficou famosa nas mãos (ou no rosto) da 'Mamãe Chewbacca' e que altera a voz de quem está usando para se parecer com os barulhos do personagem.

Se você não se recorda do som, quem sabe Jorge Pontual possa te ajudar. Ele causou o maior constrangimento durante o programa Globo News em Pauta ao imitar o 'bicho' de Star Wars após a morte da atriz Carrie Fisher.

Katie entrou na brincadeira e, pelo menos por alguns segundos, expressou sua dor de forma bem mais dramática - e engraçada - com os grunhidos de Chewbacca. "Só porque estou prestes a ser mãe, não significa que eu preciso crescer!", escreveu na legenda do vídeo que postou no Facebook. Assista:

Vídeo: Jukin Media