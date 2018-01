Mulher grávida dá troféu a primeiro homem que cede lugar no metrô

Ricky Barksdale e seu troféu de 'cara decente'. Foto: https://instagram.com/helloyvonnelin/

Ricky Barksdale foi o ganhador de um troféu bastante inusitado: o de 'cara decente'. Isso porque ele foi o primeiro homem a ceder seu lugar no transporte público para Yvonne Lin, uma mulher que ficou grávida duas vezes e, até o oitavo mês da segunda gestação, nunca havia recebido a 'gentileza' vinda de um homem.

A página do Facebook NowThis relata que a moradora de Nova York percebeu, ainda na primeira gravidez, que apenas mulheres se levantavam para ceder lugar no transporte público. Foi quando ela decidiu carregar sempre consigo alguns confetes e um cartão. "Depois de eu perceber por semanas que nenhum homem tinha me oferecido seu assento, eu disse: 'ok, quando o primeiro cara me ceder o lugar, eu vou tratar como algo super incrível'", disse Yvonne ao NowThis. "Se fosse a mesma quantidade de homens e mulheres que me oferecessem seus lugares, eu não teria feito isso, eu não teria me importado, sabe? Mas eu queria só UM cara".

No entanto, ela passou toda a primeira gravidez sem que um único homem fizesse o gesto 'decente'. Dois anos e meio mais tarde, esperando seu segundo bebê, a designer decidiu levar o compromisso ainda mais a sério. Ela encomendou uma estátua personalizada, de 15 centímetros, e a deixou guardada na bolsa.

Foi quando Ricky Barksdale, um dublê de cenas de ação, pegou o mesmo metrô que Yvonne, já no oitavo mês de gravidez. "Eu estava alheio a tudo, jogando um jogo no meu celular. E eu meio que olhei para cima, vi a barriga dela. Na hora que vi que ela estava gravida, disse 'senhora, aqui, sente-se no meu lugar'", relata Ricky. Logo em seguida, ganhou o troféu com a inscrição: "#1 Cara Decente - Primeiro homem a oferecer seu assento para uma mulher grávida, durante duas gestações".

O dublê afirma que exibe a peça ao lado de sua TV em casa e espera servir de exemplo. Veja a foto de Ricky com a estátua, postada por Yvonne: