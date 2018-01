Mulher faz sucesso na Austrália vendendo sabonete de leite materno

Jasmine vende em Queensland, Austrália Foto: Reprodução

Você tomaria banho com um sabonete de leite materno? Na Austrália, essa moda está pegando. Jasmine Overton, mãe de dois filhos, começou a fabricar os produtos por hobby - agora, diante do sucesso, ela já está transformando a produção em negócio, informou o jornal britânico Daily Mail.

O trabalho artesanal usa leite descongelado e óleos naturais. A ideia surgiu como uma solução para a produção excessiva de leite da irmã de Jasmine. Antes, a australiana já produzia as peças com leite de cabra e outras especiarias - agora, atende várias mulheres que acabaram de ter filhos e querem ter o produto feito do seu próprio leite.

Os sabonetes vêm com desenhos como flores e animais e demoram até 6 semanas para ficarem prontos. O produto, diz Jasmine, deixe a pele mais macia, reduz vermelhidão, oleosidade, sensibilidade e outras doenças. "É um líquido de ouro, cheio de vitaminas, minerais e bom para a pele", disse a empreendedora à publicação.

Chrystal, a irmã de Jasmine, disse que o produto de um cheiro "delicioso" e a faz se sentir relaxada. Ela também dá banho nos seus filhos com o produto.