Mulher ex-obesa se vinga de namorado que a ofendia

Alvina perdeu 63 quilos após agressões verbais do ex-namorado. Foto: Reprodução

Alvina Rayne é uma americana de 32 anos. Hoje, ela é mãe e está muito feliz e realizada, mas nem sempre foi assim. Há alguns anos, tinha um namorado bastante abusivo que a chamava de feia, gorda e até 'pedaço de lixo gorduroso', isso porque ela já chegou a pesar 127 quilos. Mas ela resolveu mudar essa história.

Após muitas agressões verbais, Alvina mudou sua vida: perdeu 63 quilos. Ela decidiu emagrecer e terminar o namoro, como forma de mostrar para o ex o que ele perdeu. O ex-namorado, inclusive, tentou voltar com ela - mas ela recusou, claro.

"Depois de anos tolerando o abuso do meu ex, de ser isolada de todos por ele, algo tinha que mudar. Chegou em um ponto onde eu finalmente lhe disse para sair da minha vida, para sempre", disse a um jornal local.

Agora, ela está mais bonita e feliz, e também encontrou um novo amor, seu marido, Sascha. Ela compartilha sua história numa página do Facebook e em seu canal do YouTube, AlvinaRayne, com mais de 4.600 inscritos.