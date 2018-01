Mulher emagrece 47 quilos após descobrir que marido e sua amante a chamavam de 'gorda'

Betsy afirma que desde a infância teve problemas com o peso Foto: Reprodução/Instagram @queen_b_b

Betsy Ayala, 34 anos, pesava 118 quilos e tinha uma filha de seis meses, a pequena Isabella, quando viu mensagens que o marido trocava com a amante e a chamava de "vaca gorda". Isso ocorreu em 2013 e foi usado pela americana como um incentivo para adotar uma alimentação saudável e começar a fazer exercícios físicos. Desde então, ela emagreceu 47 quilos e se tornou uma musa fitness.

A mulher de Houston, Texas, considera a traição do marido uma bênção. "Eu não sabia o que fazer comigo mesmo naquele momento. Isso mudou tudo na minha vida. Eu rezei o tempo todo para que minha vida mudasse e minhas orações foram respondidas apenas talvez não da maneira que eu imaginava, mas eu tive uma segunda chance, recomecei e sou grata por isso", afirmou Betsy ao jornal 'Daily Mail'.

Betsy Ayala usou a traição e as ofensas como incentivos para adotar uma vida mais saudável Foto: Reprodução/Instagram @queen_b_b

Atualmente, Betsy frequenta a academia pelo menos seis vezes por semana, mas conta que foi muito difícil abadonar o sedentarismo. "Eu chorava depois de cada treino e foi então que eu decidi que isso não iria me definir. Eu ia mudar para mim e para minha filha. Eu queria que ela estivesse orgulhosa de sua mãe e eu queria ser um exemplo para ela", contou a americana.

Betsy, que sempre teve problemas com o peso, compartilha orgulhosa sua rotina fitness no Instagram, mas ela já teve muitos problemas de autoconfiança. "Eu sempre fui a garota gordinha, nunca fiz esportes ou queria fazer atividade física porque eu estava com sobrepeso. Eu fui intimidada na escola e para mim comer era como automedicação. Tenho ansiedade e em vez de lidar com a verdadeira fonte da minha ansiedade eu comia e era um ciclo vicioso".