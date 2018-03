Mulher é detida após fazer comentários com teor sexual para coelho da páscoa

Coelhinho da páscoa em parque de diversões de Ohio foi vítima de comentários eróticos e caso foi parar na polícia. Foto: Pixabay

No último sábado, 24, a polícia de Mansfield, Ohio, nos Estados Unidos, foi chamada para atender uma ocorrência um pouco inusitada: uma mulher estava fazendo comentários com teor sexual para um coelho da páscoa em um parque de diversões. As informações são da Associated Press.

A polícia foi chamada após a mulher ser vista gritando as falas lascivas enquanto tirava fotos com o homem, que estava vestido de coelho da páscoa. Após os comentários, ela foi andar em um carrossel.

Quando os agentes chegaram, encontraram a moça que estava visivelmente sob efeitos de drogas ou álcool. Ela foi detida, vai passar por um julgamento e foi liberada no dia seguinte.