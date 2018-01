Mulher é abandonada em restaurante e tem que pagar conta de R$ 560

Diane Guilmette foi vítima de um golpista que conheceu num site de encontros. Foto: Reprodução/CBS

Diane Guilmette, que mora em Los Angeles, nos EUA, foi vítima de um golpista que conheceu num aplicativo de encontros. Ela e Paul Gonzales se encontraram num restaurante caro e começaram a fazer os pedidos.

Tudo ia bem até que ele se retirou da mesa para fazer uma ligação. A mulher esperou por 15 minutos até que percebeu que ele não ia voltar, segundo contou para a rede de TV CBS.

Ela ainda tentou enviar uma mensagem a ele no aplicativo no qual se conheceram, mas era tarde demais: ele já a havia bloqueado. Diane então compartilhou sua história nas redes sociais e recebeu o relato de outras mulheres que passaram pela mesma situação com o mesmo homem.

A mulher disse à CBS que, nos próximos encontro, vai tomar mais cuidado. Segundo a polícia local, Gonzales já responde a dois processos por roubo e por sair sem pagar por um corte de cabelo de um salão na cidade.