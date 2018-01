Mulher desiste de se relacionar com homens após fazer sexo com fantasmas

Mulher alega ter feito sexo com mais de 20 fantasmas Foto: Pixabay / StockSnap

Você já teve alguma desilusão amorosa que te fez questionar as relações humanas? Amethyst Realm afirma que nunca mais fará sexo com homens porque ela garante ter se envolvido sexualmente com espíritos - e que eles a satisfazem mais.

Ela é uma guia espiritual de Bristol, na Inglaterra, que diz já ter feito sexo com 20 fantasmas e que eles lhe deram orgasmos. Por isso, ela está procurando um espírito para sossegar e ser sua alma gêmea.

Amethyst conta que sua primeira relação sexual com um espírito foi em 2007. Ela era recém-casada e seu noivo estava viajando, quando ela sentiu uma presença em sua casa. Foi então que ela colocou uma lingerie sexy para excitar o fantasma.

“Foi como se eu sentisse um peso, uma pressão na minha cintura. Também senti uma respiração física”, explicou ao programa ITV's This Morning. Perguntada se a relação terminou em orgasmo, ela disse que sim.

A mulher contou que seu marido descobriu sobre a traição quando o espírito apareceu fisicamente para ele, fato que nunca fez com ela. “Eu acho que ele estava apaixonado por mim e queria que eu terminasse meu relacionamento”. Ela ficou com esse espírito por três anos.

Amethyst afirmou que perdeu o interesse nos homens e que está procurando um fantasma especial com quem pretende viver o resto de sua vida material. Sobre o fato de não poder constituir uma família com um espírito, ela acredita que é possível, sim, ficar grávida de um fantasma.