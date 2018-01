Mulher descobre traição do marido por foto no Instagram

Uma russa descobriu a traição do marido quando viu a vista do seu quarto na foto da amante Foto: Katie Orlinsky/The New York Times

Enquanto rolava o feed do Instagram como muita gente faz pela manhã, a russa Yulia Agranovych passou por uma foto que ela reconheceu na hora: era a vista da janela do seu quarto. Após uma breve investigação, ela descobriu que a mulher que havia postado a foto, Vlada Abramovich, estava em um relacionamento extraconjugal com seu marido, Nazar Grynko.

“Era uma manhã como qualquer outra, estava olhando o meu feed do Instagram quando me deparei com a vista do meu quarto postada pela Vlada”, disse Yulia para o jornal Daily Mail. “Aí fui olhar o perfil dela e achei fotos com o meu marido”, continuou. Yulia então confrontou Vlada no Instagram, que admitiu que estava em um caso com Nazar.

Após investigar mais, Yulia descobriu que seu marido não estava se envolvendo só com Vlada, mas com várias outras mulheres. Nazar admitiu isso para Yulia, mas disse que ele nunca a havia ‘traído mentalmente’. “Eu adorei essa expressão”, disse Yulia ao jornal.

Yulia entrou com processo de divórcio contra Nazar e agradece por ter descoberto antes de começar uma família com ele. “Ainda bem que descobri isso agora, antes de ficar grávida como estávamos planejando”, pontuou. “Espero que o processo seja breve, porque pessoas como ele nunca mudam. Se ele encontrar alguma mulher que o aceite, que eles sejam felizes juntos”, concluiu Yulia.