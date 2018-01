Mulher denuncia agressão do ex-marido pelo Facebook 

Ela afirma ter sido agredida durante os oito anos em que esteve com seu marido, inclusive durante a gravidez Foto: Facebook/ danila.areal

Na última segunda-feira, 29, Danila Areal, residente de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, usou seu Facebook para fazer uma denúncia contra o ex-marido. Em um vídeo ao vivo, com o olho inchado e marcas pelo corpo, ela relatou que foi agredida pelo homem de quem se separou há um mês. O caso teria ocorrido no último sábado, 27.

"Há um mês eu me separei do meu marido e eu fui em uma delegacia e denunciei ele, porque eu passei por agressão oito anos da minha vida e tinha vergonha, por amor, não sei por que eu aguentei isso oito anos na minha vida", disse Danila, que afirmou ter sido agredida até durante a gravidez.

Ela diz que, apesar de ter ido à delegacia, feito denúncia, exame de corpo de delito e conseguido uma medida protetiva, dificilmente o ex seria preso. Danila não falou o nome do homem por medo de ser processada.

"Ele veio até a porta da minha casa, que eu to morando com uma amiga, ele me agrediu, me bateu até eu desmaiar, ele não veio aqui para me bater, ele veio aqui para me matar e ele não tá preso", relatou a mulher, enquanto chorava. "Eu denunciei, fiz tudo que eu tinha para fazer e ele não tá preso. E eu to com medo de morrer."

Danila afirma que, por medo, teve de deixar o trabalho, evita andar na rua e tem dificuldades para dormir. No vídeo, ela pede para que os usuários da rede social compartilhem para que ele chegue à autoridades que possam ajudá-la.

Até o momento, o relato tem mais de 180 mil reações e mais de 277 mil compartilhamentos. Assista ao relato completo: