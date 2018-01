Mulher decide fazer cosplay no trabalho depois de chefe reprovar sua forma de se vestir

Duas das fantasias que June usou para ir trabalhar Foto: Facebook/Reprodução

June J. Rivas não deixou passar um caso de assédio moral no trabalho. A norte-americana passou a fazer cosplay de personagens famosos depois de conduta abusiva de sua chefe, que reprovou seu modo de se vestir. Não ficou claro qual peça de roupa que causou a controvérsia, mas acredita-se que seja o lenço na cabeça (veja a foto abaixo).

A moradora de Chicago ouviu que o vestuário dela no serviço "não era profissional", por isso protocolou uma queixa por abuso, uma vez que no contrato dela consta que "não há 'dress code', apenas esteja limpa e arrumada". A resposta veio em forma de um memorando com a seguinte informação: "Agora nós temos um 'dress code'". O comunicado informava que chapéus, laços, lenços e coisas do gênero, inclusive "adereços culturais para a cabeça", estavam proibidos.

Foi, então, que June decidiu entrar com uma ação na Justiça e reportar o caso para EEOC, uma comissão federal dos Estados Unidos que investiga casos de abuso no ambiente de trabalho. E, enquanto o órgão apura o caso, ela faz cosplay para ir trabalhar.