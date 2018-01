Mulher dá à luz em supermercado e bebê ganha ensaio temático

A fotógrafa Jen Matchett fez um ensaio fotográfico gratuito após saber que o bebê havia nascido dentro de um supermercado. Foto: Jen Matchett/Branches Photography

Ashleigh Miller-Cross, uma mulher canadense, estava num supermercado quando algo muito inesperado aconteceu: ela deu à luz um bebê. De acordo com a ABC News, ela não sabia que estava grávida.

Ela estava na loja Bayers Lake Atlantic em Halifax, no Estado de Nova Escócia, no Canadá, quando sentiu dores. Ela então foi ajudada pela gerente assistente da loja, que contatou um médico numa clínica próxima. O menino nasceu bem e se chama Ezra.

"Eu não sabia que estava grávida e acabei dando à luz num banheiro de um supermercado Atlantic", disse Ashleigh ao jornal. O acontecimento resultou em um ano de fraldas grátis do supermercado e, também, num ensaio fotográfico muito especial.

Jen Matchett, da empresa Branches Fotografia, ficou sabendo da história e decidiu fazer um ensaio gratuito do bebê, segundo o jornal. "Uma história de um jornal local apareceu no meu feed. No dia seguinte, eu vi um parente deles num grupo, pedindo doações para a família, que, obviamente, não estava preparada para outro bebê", disse a fotógrafa. "Eu sabia que eles não estavam economizando para algo assim. Meu cérebro de fotógrafa já estava visualizando uma cesta de supermercado, apenas pensei nisso e tive que fazer acontecer", contou Jen.

Ela contatou a família e o ensaio foi realizado. Ezra foi colocado ao lado de uma cesta com produtos como pães, frutas e legumes, além de uma lista de compras. Confira o resultado abaixo: