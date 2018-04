Mulher com 13 filhos homens dá à luz mais um menino nos EUA

14º filho nasceu nessa quarta-feira, 18 (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay/@congerdesign

Um casal de Michigan, nos Estados Unidos, é muito popular por ter 13 filhos homens. Agora, Jay e Kateri Schwandt comemoraram a chegada de mais uma criança ao mundo e, adivinhem: é mais um menino.

O bebê nasceu às 18h da última quarta-feira, 18, cinco dias antes do esperado. Os pais ainda não escolheram um nome para ele – talvez porque já esgotaram os melhores nas treze vezes anteriores.

O filho mais velho de Jay e Kateri tem 25 anos, ao passo que o segundo mais novo possui dois anos. À época do nascimento do 13º filho do casal, a CNN informou que a possibilidade de um casal ter 13 filhos homens em seguida é de 0,000125%.